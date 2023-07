Devastata la sede dei Giovani Pd La firma: "Avete rovinato l’Italia"

"Avete rovinato l’Italia" hanno scritto sul tavolo accanto a bottiglie e stoviglie rovesciate dopo essersi infiltrati, forzando la porta di ingresso, nei locali del circolo Pd di Largo Matteotti a Filottrano e aver pure bivaccato con gli alcolici. Un raid probabilmente notturno che ha prodotto danni materiali e ferite all’anima democratica della piccola comunità filottranese e non solo. Bandiere del partito (Pd e Giovani democratici) strappate, come i documenti e le lettere custodite in ufficio dove è stata forzato un armadietto che conteneva un fondo cassa di 80 euro. Diversi i cassetti messi a soqquadro e poi una scritta sulla tovaglia di carta del tavolo con un pennarello che non lascia dubbi sulla matrice politica del gesto: "Avete rovinato l’Italia". I carabinieri indagano per danneggiamenti e furto contro ignoti a caccia di immagini e testimonianze che possano contribuire a dare un nome e un volto ai responsabili.

"Venerdì sera i Giovani Democratici di Filottrano raggiungendo la loro sede per il mensile appuntamento di confronto e dibattito politico con i simpatizzanti – ha spiegato il segretario del Pd filottranese, Juri Barboni – hanno trovato completamente devastata la sezione. Furti, vandalismo e violenza politica: sono state strappate bandiere sia Pd che Gd e sono stati messi a segno danneggiamenti ripetuti. Solo la bandiera dell’Italia e quella europea non sono state toccate. Noi del circolo Gd-Pd Filottrano continueremo a lottare affinché la democrazia e suoi principi siano sempre difesi".

Sul pavimento della sede democrat c’erano tracce di spumante e alcolici caduti dalle bottiglie alcune delle quali lasciate negli stessi locali dai vandali, prima di dileguarsi. Difficile stabilire in che giorno o meglio notte sia accaduto perché dal 17 giugno il circolo filottranese era rimasto chiuso. Siamo in centro storico non distante da telecamere private e dei pubblici esercizi. Non era la prima volta che il circolo finiva nel mirino. Negli anni scorsi era stato posizionato davanti al portone un volantino con frasi inneggianti al fascismo".

"Inutile dire che siamo rimasti tutti molto provati dell’accaduto e dalla situazione trovata – commentano i membri del circolo Giovani democratici-Pd di Filottrano – Non ci faremo intimidire da questi barbari atti e siamo qui a denunciare la violenza politica perpetrata. Ad essere stata attaccata non è solo la sede di un partito, ma l’intero sistema di valori che il Pd e la sua giovanile rappresentano. Come circoli cittadini Pd e Gd continueremo più convinti di prima a rappresentare un presidio di democrazia sul territorio ispirati dai valori costituzionali del pluralismo delle idee e del libero pensiero contro chi vorrebbe negarli ricorrendo addirittura alla forza".

"L’episodio – commenta la segretaria dei Gd delle Marche Chiara Croce – manifesta un’intolleranza nei confronti dei valori democratici, che non va normalizzata ma contrastata. Il danno materiale può esser di lieve valore, ma non lo è il valore politico del gesto. Un attacco da vigliacchi".

Sara Ferreri