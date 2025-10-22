Devastò il santuario, rintracciato e portato a scontare la condanna

Dopo il raid, il furto e lo sfregio nel santuario delle Grazie di Jesi era stato arrestato e condannato, ma rimesso in libertà con l’obbligo di dimora. Lui, in tutta risposta, era fuggito all’estero, rendendosi irreperibile, fino a lunedì, quando è stato arrestato e portato in carcere. La Polizia di Stato del commissariato di Senigallia ha tratto in arresto il 36enne residente a Monte San Vito ma originario di Isernia, italiano. Nella giornata di ieri i poliziotti del commissariato sono riusciti a intercettare e ad arrestare nella zona di Senigallia l’uomo, resosi responsabile nell’ottobre del 2024 delle condotte sacrileghe e vandaliche al Santuario delle Grazie di Jesi. L’uomo è stato portato dai poliziotti al carcere di Pesaro. Era l’11 ottobre del 2024 quando il 36enne, entrato nel Santuario, aveva spaccato una statua, sfregiato tre dipinti, rubato un microfono e un messale. Un raid culminato con l’arresto da parte dei carabinieri di Jesi. Per il vandalo a febbraio scorso è arrivata una condanna, in abbreviato, a due anni e otto mesi di reclusione, per imbrattamento e deturpamento di beni culturali, danneggiamento, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, che ora dovrà scontare dopo la fuga dall’obbligo di dimora.