"Deve diventare centro di cultura"

Attualmente Piazza Pertini si presenta come una distesa di cemento abbandonata e l’adiacente piazza Stamira non versa certo in condizioni migliori. La posizione centrale e l’ampiezza le conferiscono le giuste potenzialità per farla diventare importante luogo di aggregazione cittadino.

Nel nostro programma ne proponiamo l’utilizzo sistematico per l’organizzazione di eventi per concerti, dj set, mostre, conferenze, fiere, proiezione di film spazio per artisti di strada, madonnari e altro; ciò, secondo noi, avrebbe benefiche ricadute anche sulle attività commerciali della zona. Le precedenti esperienze di ChocoMarche e della Fiera del fumetto hanno dimostrato come i cittadini anconetani ne apprezzino l’utilizzo pratico.

Ci piacerebbe riuscire a organizzare il tutto in stretta collaborazione con chi la piazza la vive ogni giorno, valutando anche una copertura parziale per consentirne la fruizione in caso di pioggia. Per rilanciare la piazza proponiamo, inoltre, di ripartire da quello che c’è, valorizzando meglio l’opera dello scultore anconetano d’adozione, Valeriano Trubbiani, la "Mater Amabilis", per noi tutti "i rinoceronti", e di utilizzare alcuni dei chioschetti, ora semiabbandonati, per documentare in via permanente la lunga storia della piazza e le opere dell’artista, conosciuto in tutto il mondo; insomma, una piazza dedicata alla cultura in tutte le sue forme.

Data la posizione centrale, l’afflusso di masse importanti di persone richiede naturalmente un attento ripensamento della viabilità e dei parcheggi.