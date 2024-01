Deve scontare due anni: bloccato un 38enne

Ieri, i carabinieri della stazione di Marzocca, hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un soggetto di origini marocchine del 1998. L’uomo dovrà espiare una pena di due anni e 20 giorni giorni di reclusione per fatti inerenti a reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale avvenuti nel 2015 e il reato di spaccio di sostanze stupefacenti avvenuto nel 2017. Il 38enne è stato tradotto nel carcere di Montacuto. Intanto proseguono i controlli da parte dei carabinieri di Senigallia che hanno acceso i riflettori sulle aree più frequente della città, ma anche nelle zone abitualmente ritrovo di tossicodipendenti e pusher. L’intento è quello di arginare il fenomeno della microcriminalità, ma anche quello relativo all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovanissimi. I controlli interessano sia il centro storico che le aree in prossimità dei locali più frequentati nel week-end e durante le festività . Gli accertamenti interessano anche le violazioni al Codice della Strada: anche ieri una pattuglia dei carabinieri era infatti presenti in via Cellini, una delle arterie più frequentate della città, anche a seguito della chiusura del ponte Garibaldi. Dall’alluvione del 2015, via Cellini, oltre alla complanare e la statale e l’unica arteria percorribile per raggiungere la zona nord da quella sud, o viceversa, della spiaggia di velluto.