"Devi sparire dalla faccia della terra": un 33enne sotto processo

Si lasciano dopo una breve convivenza e l’uomo inizia a perseguitare la donna. Appostamenti sotto casa di lei e dei familiari, offese in pubblico quando la incontrava per la città e anche minacce di morte come quella fatta a fine dell’estate scorsa: "Tanto a dicembre non ci arrivi, devi morire, devi sparire dalla faccia della terra". Questo è quanto sostenuto da una jesina di 34 anni che il 20 agosto scorso ha denunciato l’ex compagno per stalking e lesioni. L’uomo, un foggiano di 33 anni, è finito a processo davanti alla giudice Paola Moscaroli, per gli stessi reati segnalati in querela dopo la richiesta del giudizio immediato formulata dalla Procura. Il dibattimento è entrato nel vivo delle accuse giovedì scorso quando in tribunale hanno testimoniato sia la vittima, parte civile con l’avvocato Alessandro Sorana e l’imputato, difeso dall’avvocato Davide Toccaceli. La donna ha riferito in aula le persecuzioni che avrebbe subito per oltre un mese. "Vivevo nella paura" ha sostenuto raccontando i fatti che l’hanno portata a sporgere querela. L’imputato l’avrebbe aggredita e insultata quando la incontrava per vedere il figlio. Ad agosto, ai giardini pubblici di Jesi, le avrebbe urlato davanti a tutti "devi morire, non ti meriti questo bambino, sparisci dalla faccia della terra". Sempre in quel mese si sarebbe presentato sotto casa del padre di lei minacciando i suoi familiari. Poi avrebbe lanciato il passeggino del figlio figlio contro la cancellata di casa. Quando era tornato a riportare il bambino avrebbe preso la ex a schiaffi provocandole una lesione guaribile in 5 giorni. Il foggiano, che ha un divieto di avvicinamento, ha negato i fatti spiegando che era solo esasperato perché la ex non le avrebbe fatto vedere il figlio di pochi anni. Prossima udienza a giugno.

ma. ver.