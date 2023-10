Di Benedetto tra pittura e scultura. Come un "Equilibrio geometrico"

Non è facile trovare un "Equilibrio geometrico tra pittura e scultura". Davide Di Benedetto pare esserci riuscito, anche perché così si intitola la mostra che la Galleria Papini di Ancona, in via Bernabei, gli dedica. L’inaugurazione è in programma sabato (ore 18), in occasione della ‘Notte bianca’, a cui la personale partecipa (apertura straordinaria fino alle 23). A presentarla sarà l’artista Luciana Loccioni. "In questo ultimo periodo Di Benedetto ha prodotto opere pittoriche e scultore molto convincenti – osserva la presidente della galleria Anna Maria Alessandrini – Nella pittura la sua tecnica precisa e del tutto personale interagisce con la tela, che diventa parte attiva dell’opera. I concetti attuali ed incisivi si esprimono attraverso un linguaggio a volte metafisico, a volte geometrico. Gli stessi messaggi li troviamo nelle opere scultoree realizzate con maestria".

Lo stesso artista sottolinea che "per me emozionarsi ad ogni opera, sbagliare nello sperimentare nuove tecniche, è molto importante. Essere sempre insoddisfatto mi porta a cercare nuovi percorsi per dipingere e modellare sculture. Oggi nell’arte la conoscenza è altissima, a volte sembra che non ci siano più segreti da scoprire. Tantissimi sono gli artisti provenienti dal mondo accademico, tanti gli artisti amatoriali. Ci sono gli artisti famosi del passato, e poi molti sconosciuti, altri che abbandonano. Alcuni, come me, invece riprendono le vecchie passioni artistiche giovanili con più enfasi e ardore. Forse si è più liberi da pensieri e problemi quotidiani, o forse si è più sicuri di se stessi, allontanandosi così dall’opinione altrui". Luciana Loccioni parla di "immagini come sospese tra ‘tempo’ e ‘tempo’. Un silenzio dove la dinamicità è bloccata nell’atto di esistere. Una nuova metafisica dove odierni manichini rievocano Ettore e Andromaca. Prospettive sospese nel vuoto come trampolini dove la linea dell’orizzonte scompare tra l’immaginario e l’infinito. Di Benedetto spazia attraverso simboli geometrici che si interfacciano nel piano bidimensionale della pittura e nella tridimensionalità della scultura". La mostra chiuderà il 22 ottobre (apertura: da giovedì a domenica ore 17.30 – 19.30).