Di Paolo, il closing entro la fine del mese

Alessandro Di Paolo perfezionerà il closing a fine mese: una data certa non c’è ancora, ma in base quanto trapela, nelle prossime settimane verrà messo nero su bianco per l’ingresso in società dell’imprenditore romano, che acquisirà il cinquanta per cento del pacchetto di maggioranza. In questi giorni, la dirigenza dell’Ancona e Di Paolo perfezioneranno gli atti con i colleghi e con i legali, prima di concludere le operazioni con le firme che verranno apposte a Roma.

Dubbi, insomma, non sembrano esserci: lo stesso Di Paolo, a dispetto della sua mancanza di comunicazione che ha lasciato non poco a desiderare soprattutto dopo la sua fugace apparizione di domenica scorsa, vuole rispettare gli impegni presi da tempo e portare avanti il suo programma.

Il suo non sarà l’unico ingresso: in società entreranno altri suoi soci di riferimento, figure legate al mondo cinematografico ma non solo, che hanno subito dato la loro disponibilità a sposare il progetto Ancona.

Fino a qui la questione relativa a Di Paolo, su cui ormai sembrano esserci pochissimi dubbi: diverso è invece il discorso legato all’altra quota di maggioranza, detenuta da Polci e soci. Anche qui, alcuni imprenditori del territorio hanno già manifestato il loro interesse a rilevare il restante cinquanta per cento, ma siamo ancora nella fase embrionale, in quanto i dialoghi sono stati attivati soltanto di recente. In sostanza, per il closing di Di Paolo siamo ormai ai dettagli, mentre per quanto riguarda l’altra metà, bisognerà ancora attendere un po’. Qui la questione è più delicata, in quanto vigono patti di riservatezza che non consentono ancora di capire di quali figure si tratta e da quale settore provengono. Spettatore vigile dell’intera vicenda, ma in maniera molto più defilata rispetto all’anno scorso, è il sindaco Silvetti, con cui è previsto un incontro per discutere della questione relativa agli sponsor.

Se da un lato è comprensibile l’attesa della piazza per quanto concerne gli sviluppi societari, dall’altra c’è da riscattare l’esordio amaro di domenica: oggi la squadra si ritroverà al Del Conero per una video riunione, dopodiché si trasferirà al Sorrentino di Collemarino, per proseguire nella marcia di avvicinamento alla trasferta di Termoli. Anche dal punto di vista sportivo, è da registrare una spaccatura nella tifoseria: alcuni considerano il ko con l’Ostiamare un incidente di percorso e sono fiduciosi sulle potenzialità della squadra. Altri, invece, interpretano questo passo falso come un campanello d’allarme. Alla squadra il compito di smentire gli scettici.

Gianmarco Minossi