Di Paolo toccata e fuga in un ambiente depresso

"Parlo dopo". Nella domenica surreale allo stadio Del Conero, mancava solamente lui, "Fantomas" Alessandro Di Paolo. Ovvero il proprietario "in pectore" dell’Ancona, l’imprenditore cinematografico che da mesi citiamo nelle nostre cronache ma che finora era sempre rimasto come una sorta di figurina Panini. La prima volta che viene ad Ancona è da segnare sul calendario: debutto in campionato, entusiasmo (...). Si apre la porta dell’ascensore e compare lui insieme a Polci, mentre in sottofondo i tifosi (pochi) della curva nord esprimono tutto il loro disappunto per la gestione societaria. Un sorriso, qulche pacca sulle spalle e la promessa ai cronisti ormai sconsolati e depressi per averne viste di cotte e di crude: "Parlo dopo". Poi l’Ancona perde, in campo lo spettacolo è quello che è, l’entusiasmo è un sogno, l’affezione e l’amore a questa squadra sono un ricordo lontano nel tempo. Ma ci siamo dimenticati di Di Paolo, dov’è finito? Sparito, puf. Neanche una parola, neppure per dire "ciao ragazzi, ci vedremo su questi schermi". Fanno parlare Manciola per dire che lui si è divertito (mah), che l’ambiente gli è piaciuto e che avrebbe voluto una vittoria (ma va?). Però sul perchè sia scomparso come Fantomas nessuno fiata. Adesso: non è questione di essere o meno permalosi. Ma in una situazione così confusionaria, vuoi dire anche mezza parola, giusto per tentare di dare un minimo di frizzantezza a un ambiente depresso e smunto? Indipendentemente da come andranno a finire le cose e se la squadra di Maurizi sarà in grado o meno di disputare un campionato dignitoso, una cosa va detta: ma qui si è capito o no che il calcio in questa città rischia di sparire completamente? Non sarebbe un dramma, per carità. Ma vallo a dire a quelle centinaia di ragazzi e di famiglie delle giovanili a cui brillano ancora gli occhi. Lo scenario non è rassicurante: allo stadio va sempre meno gente, il paragone con tifoserie a noi vicine ormai nei numeri è imbarazzante. E’ stata fatta una non presentazione in chiesa per paura di essere contestati. Il contatto con la città è zero: non basta dare la maglia al sindaco e stringere qualche mano. Servono entusiasmo e calore. Solo il rapporto umano con la gente può darlo, come era una volta anche qui. Vogliamo, volete veramente questo?

Andrea Massaro