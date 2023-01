"Di pomeriggio e sera un deserto, sono stato costretto a chiudere"

Marzio Antolini ci credette quando nel 2018 la società Voluptas prese in mano la direzione del Foro Annonario e le cambio nome in ’Al Mercato Coperto’, venne realizzato un intervento di restyling e e provò a rilanciarlo dopo i primi quattro anni di vita per nulla pari alle aspettative.

Decise di buttarsi, Antolini?

"Il progetto mi convinceva, gli spazi vennero migliorati togliendo la scala mobile e ampliando la piazza del piano terra, e così aprii con fiducia la mia bottega con cucina di carne allo struzzo, ma le cose non andarono affatto come speravo".

Scontò difficoltà strutturali?

"Non c’erano il passaggio e il target giusti per un locale come il mio. Di pomeriggio e soprattutto di sera il Foro si desertificava. E poi i box gastronomici hanno chiuso del tutto, uno alla volta. Io ero praticamente solo e mi vennero addirittura date le chiavi per procedere alla chiusura notturna della struttura, ma non veniva gente: il contesto non aiutava per nulla, una desolazione".

Poi è arrivato anche il Covid.

"Già: la situazione, nonostante l’impegno per rilanciare la struttura del mercato coperto, era già precaria. Con l’avvento della pandemia e i due anni successivi così tormentati, dal lockdown alla faticosa ripresa, il quadro è ulteriormente peggiorato e e per quel che mi riguarda ne ho tratto le conseguenze: a inizio 2022 ho lasciato i locali".

Cedendoli di fatto al ristorante attiguo.

"Cero, il ristorante Burro e Salvia, più generalista nell’offerta, che lavora molto a mezzogiorno ma è chiuso di sera è certamente più adatto di quello che ero io al tipo di clientela che può transitare".

Al Foro ci sono stati problemi anche di sicurezza, nel periodo del Covid.

"C’era una banda di adolescenti con comportamenti aggressivi che ha creato problemi, e ciò è derivato dal fatto che il mercato coperto nelle ore serali non era frequentato. In situazioni come quella il degrado e i vandalismi sono sempre in agguato".

