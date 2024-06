Diabete pediatrico a rischio. Al "Salesi" manca il personale:: "Diritti negati per i nostri figli"

"Le cure per i nostri figli qui o altrove?". E poi: "L’eccellenza in sanità va difesa: diabete pediatrico nelle Marche, diritti negati". L’Afaid (Associazione di Famiglie con Adolescenti ed Infanti con Diabete) Marche è scesa in piazza ieri mattina al Passetto per richiamare l’attenzione delle istituzioni e della popolazione sulla grave situazione del Centro di Diabetologia pediatrica dell’Ospedale Salesi: "La carenza di personale nel team multidisciplinare impedisce al Centro di fornire un’assistenza adeguata ai bambini affetti da diabete insulino-dipendente _ si legge in una nota diffusa da Afaid _. Nonostante l’aumento costante dei nuovi casi di esordio e le chiare disposizioni della Legge regionale 9/2015 riguardo le risorse minime necessarie per la cura di questa patologia cronica, le istituzioni regionali competenti continuano a ignorare le numerose richieste di adeguamento. Abbiamo ripetutamente denunciato questa insostenibile situazione alla direzione generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ancona. Purtroppo, molte famiglie sono costrette a recarsi fuori regione per ottenere le cure specialistiche necessarie ed un livello qualitativo di assistenza adeguato, una condizione inaccettabile per una patologia così delicata. Il Centro di Diabetologia pediatrica del Salesi, che per anni è stato un fiore all’occhiello della nostra sanità regionale, oggi rischia la chiusura a causa della mancanza di risorse professionali". Chiamata in causa, la direzione aziendale di Torrette è intervenuta sul tema: "La dotazione di personale medico è di due unità. Stiamo pianificando l’assunzione di un altro medico e provvederemo quanto prima ad un eventuale ulteriore contratto. Il personale infermieristico è presente perché l’area di DH e ambulatoriale pediatrica generale che segue i bambini diabetici, è presidiata da un gruppo di 3 infermieri e, all’occorrenza, dagli infermieri dell’area pediatrica di degenza. Non è previsto un’attribuzione di personale infermieristico dedicato per garantire la continuità assistenziale, nel caso debbano essere coperte eventuali assenze per ferie e malattie". L’azienda aggiunge: "Il Servizio di Psicologia ospedaliera garantisce risposte a qualsiasi richiesta di valutazione psicodiagnostica al bambino, di accompagnamento nel percorso di malattia e di supporto e sostegno alle famiglie. Il dirigente psicologo del singolo paziente partecipa a tutte le riunioni di equipe per organizzare, laddove necessario, anche i percorsi territoriali. Va precisato che in tutto l’anno 2023 sono state effettuate appena 7 richieste per consulenza psicologica e nei primi 5 mesi del 2024 solo 3. Per quanto riguarda la competenza dietologica, è garantita da un contrattista con dottorato di ricerca stato prorogato al 31 ottobre prossimo e al quale provvederemo a dare continuità".