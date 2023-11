Dialogare intorno a un’opera: la parole stimolate da Pistoletto

Continuano i "Dialoghi Differenti" organizzati dal Museo Tattile Omero di Ancona attorno all’“Italia riciclata“, celebre opera di Michelangelo Pistoletto allestita nella sala contemporanea del museo dorico. L’atipico stivale diventa uno scenario per formulare riflessioni, considerazioni e pensieri in grado di stimolare idee e comportamenti. Un incontro, quello in programma questo pomeriggio alle 17.30 (ingresso libero), che sarà l’esatto opposto di un convegno: non poche persone che parlano a tante, ma tutte e tutti che parlano e ascoltano. I primi tre ‘dialoghi’ sono stati dedicati ad attività locali che hanno fatto della sostenibilità il fulcro del loro lavoro. Oggi l’iniziativa del Museo Omero prosegue in compagnia dei volontari di Ancona dell’associazione nazionale 2Hands, che lotta per la tutela ambientale e il decoro urbano del territorio. Il nome ‘2hands’ richiama la filosofia e l’attività principale dell’associazione: unire le proprie mani per realizzare qualcosa di positivo per l’ambiente, organizzando bonifiche di spiagge, fondali e parchi; ma oltre ai ‘clean up’, l’associazione 2hands Ancona porta avanti progetti di riqualificazione di luoghi pubblici e campagne di sensibilizzazione per divulgare pratiche e abitudini giornaliere meno impattanti e più sostenibili. Anche con questo quarto dialogo il Museo Omero vuole dare il proprio contributo al cambiamento, verso un futuro più ecosostenibile, ricordando il pensiero di Michelangelo Pistoletto: "Credo che il nostro futuro sia riprendere tutto ciò che abbiamo abbandonato, scartato nel passato, riconsiderarlo, riportarlo al presente e da questo presente creare il futuro". L’evento è realizzato con la collaborazione dei volontari del servizio civile universale. Per informazioni: www.museoomero.it.