"Dialogo costante per accelerare la ricostruzione"

"Manteniamo un dialogo costante e lavoriamo insieme per accelerare il processo di ricostruzione post sisma 2016 e garantire un futuro solido per le comunità marchigiane". Così il senatore Guido Castelli, commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dopo l’incontro con Dennis Luigi Censi, coordinatore della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria marchigiane. "Le Fondazioni di origine bancaria nel drammatico frangente post sisma – sottolinea il senatore Castelli – sono state vicine alle comunità di riferimento colpite da quella che resta la sequenza sismica più devastante della storia repubblicana. Il lavoro di squadra per la rinascita e il mantenimento della coesione sociale del cratere necessita anche del loro contributo prezioso, in un’ottica di sussidiarietà e di complementarietà". "Il confronto è stato particolarmente interessante perché sono state prese in considerazione diverse opportunità di collaborazione e proposte di progetto – evidenzia il fabrianese Dennis Luigi Censi – che dovranno rispondere alle effettive necessità della popolazione direttamente interessata ed essere realizzate in collaborazione con le comunità locali, assicurando la ricaduta e la partecipazione delle fasce sociali più svantaggiate".