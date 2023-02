"Diamo impulso a questa figura"

"I risultati del sondaggio condotto dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Ancona evidenziano come ci sia la necessità di dare ancora maggiore impulso rispetto a quanto approvato dal Consiglio regionale. Mi riferisco alla Legge regionale n. 232021 – voluta con forza da tutto il gruppo consiliare regionale di FdI, in particolare dal consigliere regionale Marco Ausili e dalla senatrice Elena Leonardi, e che colloca la Regione fra le prime in Italia ad istituire questo servizio - con la quale la figura dello psicologo scolastico tenderà a diventare organica e funzionale al sistema educativo nel suo complesso all’interno della scuola primaria e secondaria di I e II grado, pubblica e paritaria, sia per alunni, sia per insegnanti, dirigenti, personale ATA ed educativo e famiglie". Queste le dichiarazioni di Francesco Novelli, presidente Gioventù Nazionale Ancona, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.