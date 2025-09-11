"Diamo voce alle donne che soffrono"

L’Adriatico Mediterraneo Festival di Ancona presenta la prima delle sue ‘appendici’ ufficiali. E’ il concerto del collettivo Les Amazones d’Afrique, atteso questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse. Il gruppo rappresenta una novità musicale assoluta per la sua capacità di fondere tradizione e contemporaneità. Ben noto è anche il suo impegno a favore dei diritti delle donne, spesso vittime di un’ancestrale violenza di genere. Il gruppo si è formato a Bamako, in Mali, nel 2014 per iniziativa di tre rinomate star della musica maliana e attiviste sociali: Mamani Keïta, Oumou Sangaré e Mariam Doumbia. Da allora il collettivo si è ampliato fino a coinvolgere molte artiste provenienti da tutta l’Africa e dalla diaspora, tra cui Angélique Kidjo, Nneka e la stella maliana in ascesa Rokia Koné.

Qual è il rapporto fra tradizione e ‘modernità’ nella vostra musica? "Vogliamo attingere alle radici tradizionali per poterle unire a ciò che si fa oggi, in modo da creare un vero e proprio mix, e raggiungere così tutte le generazioni. Il connubio fra tradizione e musica moderna è molto importante perché così tutti possono ritrovarsi nella nostra musica. È per questo che abbiamo unito questa tradizione che ci sostiene. Sono le nostre radici. Se ci tagliano le radici non abbiamo più punti di riferimento. Deve esserci comunque questa radice della tradizione da cui proveniamo, che poi va sposata con ciò che si fa oggi, per poter dare un colore, una vivacità, un nuovo respiro, soprattutto ai nostri messaggi, e renderli più facili da ascoltare e più capaci di catturare l’attenzione".

Volevate creare fin da dall’inizio un nuovo sound? "Il desiderio di creare un nuovo sound era lo stesso di qualsiasi artista o gruppo. Nei primi due album abbiamo fatto qualcosa che ci piaceva, ma con il terzo volevamo fare meglio, volevamo creare una differenza rispetto agli altri due, o forse aggiungere un altro tocco. È come un’evoluzione, come le fasi della vita: si cresce, e si aggiungono cose rispetto alla propria epoca e rispetto alle nuove ondate che arrivano sulla scena musicale, per non rimanere ai margini, indietro".

Riguardo alla condizione della donna in Africa pensate che qualcosa è cambiato negli ultimi anni o il necessario mutamento culturale è ancora troppo lontano? "L’impegno delle Amazones d’Afrique, vorrei dire, non si limita alle donne africane ma riguarda tutte le donne del mondo. Dove ci sono donne, noi siamo presenti. Dove ci sono donne che soffrono, le Amazones d’Afrique danno voce a quelle donne che forse non hanno la possibilità di parlare in pubblico. Noi arriviamo e parliamo".

E riguardo all’Africa in particolare? "Se guardiamo ai paesi africani, perché l’Africa è così vasta e ogni paese ha le sue realtà, vediamo anche alcuni cambiamenti. Ci sono evoluzioni in atto in alcuni paesi. Poi ci sono anche regressioni in altri. Quindi la lotta non è finita. Non si può dire che il cambiamento che noi, donne congolesi, maliane, senegalesi, guineane, ivoriane e beninesi, aspettiamo sia già arrivato. No, il cambiamento non c’è ancora. Si vedono frammenti, si vedono scintille, si vedono alcuni cambiamenti, ma non ancora completi. E in tutto il mondo, che sia in Italia, in Francia, in India o in Afghanistan, vediamo che c’è sempre qualcosa che frena le donne, che le blocca".

Raimondo Montesi