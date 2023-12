’Diamoci del tu’: arriva Brignano Biglietti in vendita per il Palas

‘Ma… diamoci del tu!’. L’invito viene da Enrico Brignano, che il 27 marzo porterà al PalaPrometeo di Ancona il suo nuovo spettacolo. Il popolare comico scrive che "darsi del tu oggi è ormai la prassi, mentre il lei sembra qualcosa di arcaico e formale. Per dire, quando ti chiamano dal call center per discutere che so, la tariffa telefonica, o per proporti di investire l’eredità di pora nonna in criptovalute, usano il lei, probabilmente per renderti più difficile il mandarli a quel paese. Il lei è burocratico, lo si usa con le forze dell’ordine o al comune, ma del resto il tu che lo sta sostituendo è vuoto, non porta con sé quella confidenza vera, quella familiarità che intendo io". Biglietti per lo spettacolo, organizzato da Best Eventi, su TicketOne e Ciaotickets dalle 11 di domenica. Info 085.9047726 e besteventi.it.