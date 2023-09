"Diari dell’attesa", le opere di Tremonti e Pequignot-Zerkoum

"Diari dell’attesa" è il titolo della mostra bipersonale inaugurata nei giorni scorsi a palazzo Bisaccioni in piazza Colocci a Jesi. Pequignot-Zerkoum e Nazarena Tremonti, sono le artiste protagoniste, alla prima esperienza espositiva extra-accademica. Le poetiche di Pequignot-Zerkoum e Tremonti sono accomunate dal desiderio di scoprire i nervi della vita domestica. Vi si ritrovano la discussione dei ruoli assegnati alla figura femminile all’interno della famiglia e l’impulso a infrangere i limiti imposti dalle convenzioni. In mostra nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi ci sono diversi disegni, installazioni e video. L’esposizione, organizzata dall’associazione "Altroquale", è ad ingresso libero e sarà aperta tutti i giorni fino al 16 settembre dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Palazzo Bisaccioni in altre sale espositive fino a domenica della prossima settimana, ospita anche la mostra "Fotografia e Scrittura" di Paolo Forconi e Marco Gallerani. Anche questa esposizione è ad ingresso libero ed è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.

sa. fe.