"Diario di un brutto anatroccolo": teatro e danza allo Sperimentale

Uno spettacolo per ragazzi davvero d’autore quello in programma oggi pomeriggio (ore 18) e ospitato dal Teatro Sperimentale di Ancona.

E’ "Diario di un brutto anatroccolo", una co-produzione di Factory compagnia transadriatica, Tir danza e Fondazione Sipario Toscana, che ha vinto molti premi tra i quali il Premio della Giuria e quello di miglior interprete al XXV Kotor Festival of Theatre for Children, che sio è tenuto in Montenegro.

Inserito nellambito della rassegna "Aperditad’occhio", lo spettacolo, adatto ai piccoli dai 6 anni in su ma anche a un pubblico adulto, vede come protagonisti sul palcoscenico da Francesca De Pasquale, Luca Pastore, Benedetta Pati e Fabio Tinella, e diretto da Tonio De Nitto.

"Diario di un brutto anatroccolo" coniuga il teatro e la danza a partire da un classico per l’infanzia. Un lavoro attraverso il quale Factory continua l’indagine sul tema della diversità/identità e dell’integrazione attraverso un linguaggio semplice ed evocativo.

E’ una sorta di diario di un piccolo cigno, creduto anatroccolo, che attraverso varie tappe della vita compie un vero viaggio di formazione alla ricerca di sé e del proprio posto nel mondo. La nascita e il rifiuto da parte della famiglia, la scuola, il bullismo, l’amore, la caccia sono esperienze che saranno superate quando finalmente l’anatroccolo saprà guardarsi negli occhi e accettarsi così come è.