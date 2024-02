"Diario ucraino", un incontro per la solidarietà

"Diario ucraino", appuntamento sabato nella Sala del consiglio comunale alle 17. Incontro apertoper promuovere la solidarietà e sensibilizzare. I reportage giornalistici raccontano di bombardamenti e di morte: in una parola, dell’assurdità della guerra. Con il passare del tempo, si tende ad assuefarsi a quelle immagini, a diventare osservatori distratti degli eventi, come di fronte ad un film che non ci appassiona e che pensiamo non ci riguardi. Nel secondo anniversario dall’invasione russa dell’Ucraina, l’evento ’Diario Ucraino’ testimonia che la guerra in corso ci riguarda, che coloro che stanno resistendo sono persone innocenti che non volevano la guerra, ma ci ricorda anche che i principi di democrazia, libertà, giustizia e uguaglianza (dei quali possiamo ancora godere) vanno difesi proprio per difendere la pace.

Ai racconti dei rifugiati ucraini e a quello di una nazione nel suo difficile ma coraggioso cammino verso la democrazia e la libertà, si alternano riflessioni, contributi e analisi giuridiche con ospiti e relatori qualificati. Oltre a Yuliya Dehtyaryova, Natalia Fedenko e Liliia Prykhodchenko, saranno presenti Benedetta Barbisan, docente di Diritto Pubblico Comparato Unimc, Federica Iezzi, cardiochirurgo pediatrico Ospedale Torrette e Ida Simonella, consigliera comunale Ancona Futura con Roberto Palumbo, Walk to Kyiv e Anastasiia Vozovych, co-presidente di Volt Ucraina.