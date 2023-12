"Diaz" e "Pertini" da rifare. Il Comune ci mette mano

L’amministrazione Silvetti e la sua particolare strategia di riqualificazione delle piazze della città. Con una mossa non ancora chiarita la giunta comunale ha cancellato dal Piano triennale delle opere pubbliche piazza della Repubblica, un vessillo su cui erano state spese tante parole e non solo; l’opera è stata declassata al ‘Concorso di idee’, di fatto è stata bocciata, a meno di clamorosi dietro-front. Ora il focus dovrebbero diventare le altre piazze lasciate indietro dalla vecchia amministrazione, a partire da piazza Pertini e la collegata piazza Stamira. In realtà anche qui la strategia è abbastanza confusa. Stando allo schema del Piano triennale nel 2024 all’attenzione della giunta c’è soltanto piazza Stamira che verrà riqualificata attraverso fondi misti per circa 500mila euro. Sarebbe la prima volta da tanti anni che un’amministrazione ci mette mano. In questi giorni natalizi, intanto, la giunta l’ha trasformata in parco giochi per i bambini. Dal 2024 si passa direttamente al 2026 quando, sempre secondo i progetti della giunta messi nero su bianco, c’è intenzione di trasformare piazza Pertini, uno spazio che non è mai andato troppo a genio agli anconetani nella sua conformazione. Qui l’investimento previsto, attraverso un partenariato pubblicoprivato, è più consistente della vicina piazza Stamira e si attesta attorno agli 1,2 milioni di euro. Sempre per quell’anno la giunta Silvetti avrebbe intenzione di di effettuare un profondo restyling di piazza Diaz, anch’essa all’interno del progetto ‘Da mare a mare’ che però tecnicamente doveva partire proprio con piazza della Repubblica. Su piazza Diaz, cuore assieme al Passetto del quartiere Adriatico, l’investimento previsto è di 340mila euro, ripetiamo per il 2026, ma con fondi incerti in quanto legati alle alienazioni. Proprio di questo tema ieri mattina si sono occupate la III e la VII commissione consiliare. Vendere beni mobili e immobili per l’amministrazione è sempre stato difficile e quest’anno a bilancio c’è soltanto, per poco più di un milione di euro, la resa dell’area ceduta all’Ancona Matelica a Passo Varano. Ci sono una decina di pagine piene di proprietà messe in vendita dal Comune che non si venderanno mai; lista a cui sono stati aggiunti tre beni, una scuola inagibile a Varano, un terreno a Montesicuro e una casa in area in frana a Posatora. La recente modifica della legge nazionale sulle alienazioni potrebbe portare delle novità.