"Diciamo no ai campi fotovoltaici" Scatta la mobilitazione dei cittadini

"No ai campi fotovoltaici alle pendici del Monte Strega" oltre cento sassoferratesi giovedì sera hanno preso parte all’assemblea, nella sala parrocchiale di Monterosso. L’assemblea è stata convocata dal comitato Monte Strega per illustrare i contenuti del progetto per l’installazione di pannelli fotovoltaici a terra, "Sassoferrato 1" e "Sassoferrato 2" nell’area industriale sovracomunale di Monterosso Stazione. L’ingegner Simone Biocco, portavoce del comitato, ha evidenziato le caratteristiche dell’iniziativa della società proponente Solar Challenge 7 srl. Ne è seguito un ricco dibattito, con proposte e valutazioni. Nel frattempo è iniziata la raccolta delle firme, già decine quelle raccolte, la quale proseguirà nei prossimi giorni. E’ stata ribadita "l’apertura del comitato alla ricerca di energie alternative, ma – è stato detto - ci sono altre possibilità che non siano l’invasiva occupazione di suolo con il fotovoltaico, che può essere ben collocato altrove e non aprire così una ferita gravissima che segnerebbe, per decenni, un territorio ad alta valenza ambientale e naturalistica, anche perché collocato in prossimità di produzioni agricole bio e a ridosso delle abitazioni".

"Il territorio – ha aggiunto un altro portavoce del comitato – è un’opera d’arte: forse la più alta, la più corale che l’umanità abbia espresso nel tempo lungo della storia. E qualcuno venga a spiegarci perché dovremmo distruggerlo solo per un guadagno e una speculazione di pochi, lontani e insensibili ad ogni valore che non sia il vil denaro".