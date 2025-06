Diciassettenne accoltellato da tre coetanei

Ancora un grave episodio di sangue a Modena. Un ragazzo di origine straniera di 17 anni è stato accoltellato ieri pomeriggio, poco prima delle 16, in corso Vittorio Emanuele. Pare che ad aggredirlo quasi a morte siano stati tre coetanei di origine straniera, ma le indagini sono ora in corso da parte della Squadra Mobile. Sul posto sono accorse subito le volanti che hanno sentito i testimoni. Sono scattate immediatamente le ricerche dei presunti responsabili. Il giovane è stato trasferito all’ospedale di Baggiovara in codice rosso: è ricoverato in medicina d’urgenza ma non sarebbe in pericolo di vita.