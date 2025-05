Dieci anni dalla morte di Mirco Aghetoni

Nel decimo anno dalla sua scomparsa, Fabriano commemora Mirco Aghetoni, giovane promessa del calcio mancato troppo presto all’affetto della famiglia e della comunità, che ha incarnato in pieno i valori dello Sport. Un momento di riflessione e ricordanza per onorare la sua memoria, con il patrocinio del Comune di Fabriano, è in programma mercoledì alle 16.30 allo stadio comunale a lui intitolato.

Classe 1990, Mirco era una promessa del calcio. Aveva svolto gran parte delle giovanili con la Fortitudo Fabriano e poi era andato a giocare a Siena con gli Allievi Nazionali. Approdato poi alla Primavera dell’Ancona, nel 2008 mister Monaco era sul punto di farlo debuttare in serie B ad appena 18 anni. Gli è stato diagnosticato un male al fegato, cui fecero seguito sette anni di interventi e speranze, durante i quali non ha mai mollato, continuando a vivere a tutto gas, fino all’ultimo respiro a 25 anni. Adesso lo stadio cittadino porta appunto il suo nome.

"Uniamoci per condividere ricordi, affetto e vicinanza in questa giornata speciale. La vostra presenza è importante per mantenere vivo il suo ricordo. Vi aspettiamo numerosi", dicono gli organizzatori.