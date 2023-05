"Dieci anni di decrescita Il rilancio insieme ai giovani"

Il 14 e 15 maggio Ostra Vetere sarà chiamato ad eleggere il nuovo sindaco e il rinnovato Consiglio comunale. A sfidarsi sono in due: Massimo Corinaldesi, per il centrodestra, con la lista "Impegno Comune", e Nicola Brunetti, con la lista apppoggiata anche dal centrosinistra "Passione Civica".

Massimo Corinaldesi, dopo alcune esperienze politiche ha deciso di scendere in campo come candidato sindaco, come mai?

"Perchè sono 30anni che vivo a Ostra Vetere e da 10 anni a questa parte ho visto il mio paese nella decrescita totale. Intendo riportare servizi ai concittadini, ripristinare la macchina comunale, coinvolgere i giovani in tutti i nostri progetti e poi riuscire a rendere il nostro territorio appetibile per nuovi insediamenti produttivi".

Quali sono i punti principali del programma elettorale della sua lista?

"Viabilità, perchè ci sono molti chilometri di strade da sistemare. I servizi sanitari sono da rafforzare e consolidare, bisogna dare lustro e sostegno alla nostra casa di riposo. Il turismo è poi fondamentale per la valorizzazione del nostro territorio a cominciareinerente dall’area archeologica di Ostra Antica, dal Museo Civico parrocchiale e dall’abbazia di Santa Maria di Piazza. Altrettanto importante è valorizzare lo sport, sia per i giovani che per gli anziani, perchè lo sport è vita".

Perchè gli elettori dovrebbero votare lei e la sua lista?

"Perché la nostra è una squadra coesa nell’impegno comune per migliorare il presente e costruire il futuro insieme a misura di tutti. Ostra Vetere e il nostro territorio devono rifiorire ed è necessario un cambiamento radicale per stare al passo con i tempi".

Se sarà eletto, quale sarà il primo provvedimento in assoluto che attuerà?

"Di provvedimenti da adottare ce ne sono tanti ma la mia priorità sarà quella di mettermi all’ascolto delle esigenze prioritarie dei miei concittadini per essere concreto. Tengo in particolar modo al ripristino della viabilità e al potenziamento di tutti i servizi locali".

Giulia Mancinelli