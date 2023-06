Dieci anni di umiliazioni "Il mio compagno, un incubo"

Offese, mortificazioni, botte, anche davanti ai bambini, ancora minorenni. Li avrebbe subiti una 33enne dal compagno con cui ha convissuto per più di dieci anni. La donna ha denunciato i fatti solo nel 2021, dopo una lite avvenuta in casa, l’ennesima, in cui lei si era difesa dandogli un morso alla guancia. Erano intervenuti i carabinieri quel giorno. La difficile situazione che la vittima avrebbe vissuto è stata ripercorsa ieri in tribunale, al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini, dove il compagno della donna, 40enne, è finito a processo per maltrattamenti aggravati dalla presenza dei figli minorenni. I due hanno vissuto insieme in un paesino dell’entroterra senigalliese. Stando alle accuse i maltrattamenti sarebbero avvenuti dal 2011 fino al 2021, quando uno dei figli non aveva nemmeno 5 anni. Lui sarebbe arrivato ad offendere anche i familiari di lei. "Le diceva che era folle come suo padre – ha testimoniato ieri, in aula, la madre della vittima – e una poco di buono. Una volta lui ha sbattuto una porta di vetri e lei è rimasta ferita. Un altro giorno l’ho vista con un livido sotto ad un occhio e lei dopo mi ha confermato che era stato lui, con una testata. I figli non volevano allontanarsi da casa, soprattutto la grande perché aveva paura che poteva succedere qualcosa. Il più piccolo invece un giorno, che si era arrabbiato con me mi disse guarda che faccio come fa babbo con mamma, ti do un cazzotto". L’udienza di ieri si è aperta con la testimonianza di un carabiniere della stazione del Comune dove sono avvenuti i fatti, intervenuto dopo l’episodio del morso alla guancia. "Mi disse che la compagna era venuta a conoscenza della relazione di lui con un’altra donna – ha detto il militare – ed era entrata in casa con le chiavi già in suo possesso". Anche la 33enne, che nel processo si è costituita parte civile con l’avvocato Marcellino Marcellini, è stata sentita ieri in tribunale e ha confermato i maltrattamenti subiti per i "12-13 anni in cui siamo stati insieme, mi ha detto anche che non ero in grado di fare la madre" ha detto. L’imputato, difeso dall’avvocato Corrado Canafoglia, smentisce le accuse sostenendo che non ha mai picchiato la sua ex la quale avrebbe invece avuto un trascorso di vita difficile alle spalle. La difesa ha fatto leva sulla scarsa attendibilità della donna relativamente alle accuse mosse al 40enne per un passato di lei legato al consumo di droghe (che la parte offesa ha ammesso in aula) e per delle fragilità emotive della 33enne che l’hanno portata anche a ricoveri sanitari. Prossima udienza l’8 novembre quando verranno sentiti altri testimoni della parte civile.

Marina Verdenelli