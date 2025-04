Dieci anni senza Pino Daniele: "Bloopers", concerto al Panettone

Dieci anni fa se ne andava Pino Daniele, che il 19 marzo avrebbe compiuto 70 anni. Una doppia ricorrenza che Cuore Vivo onlus celebra venerdì (ore 20.30, ingresso 15 euro) al Teatro Panettone di Ancona con il concerto dei Bloopers!, ovvero Nestore Finizio (chitarre), Marco Beccaceci (tastiere e voce), Gianluca Rigotti (basso), Andrea ‘Sito’ Torretta (batteria) e Maurizio Miranda (voce e sax), più altri ‘ospiti’. L’obiettivo è acquistare un’attrezzatura per il reparto di cardiologia dell’Inrca. Cuore Vivo è presieduta dal dottor Roberto Antonicelli, direttore e responsabile della Ricerca scientifica dell’unità di Cardiologia e del centro di Telemedicina all’Inrca, nonché direttore del reparto di Medicina dell’Inrca di Ancona - Osimo e docente alla scuola di specializzazione in Cardiologia all’Università Politecnica delle Marche. E’ lui a ricordare l’attività trentennale della onlus, fatta di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sui temi connessi alle cardiopatie, in particolare sull’importanza della prevenzione. Adottare corretti stili di vita (dall’alimentazione al movimento fisico) aiuta infatti il nostro cuore. Dopo il successo dell’evento tributo a Lucio Dalla, che ha permesso di pubblicare un originale opuscolo a fumetti (in dialetto anconetano) su come intervenire in caso di infarto in attesa dei soccorsi, ora tocca a Pino Daniele, ‘scomparso a soli 59 anni a causa di un infarto’, ricorda Antonicelli, il quale spiega che con il ricavato sarà acquistato ‘un letto-ergometro per ecografie da sforzo. E’ un letto dotato di pedali in cui si sta semi sdraiati, che permette di fare un’ecocardiogramma durante lo sforzo, per individuare difetti e anomalie’. L’avvocato Maurizio Miranda precisa che ‘noi siamo non professionisti con la passione per la musica, un veicolo per far passare messaggi importanti’. Biglietti in vendita venerdì al Panettone (dalle 19.30). Prenotazioni: Casa Musicale in corso Stamira. Info 0718003374 (martedì e giovedì, ore 9.30-12) e info@cuorevivo.org.

rai. mon.