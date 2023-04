Dieci defibrillatori da collocare nei luoghi strategici della città

Il presidente della Croce Verde ha consegnato nelle mani del sindaco di Castelfidardo 10 defibrillatori che saranno collocati nei luoghi strategici della città. Grazie al cuore dei fidardensi e non solo, la città della fisarmonica è cardioprotetta. Per completare il progetto ora tutti i cittadini possono mettersi a disposizione per imparare le manovre salvavita. La Croce Verde continuerà a promuovere "Castelfidardo a cuore", la campagna di educazione civica finalizzata a sensibilizzare, prevenire e formare la cittadinanza alle manovre rianimatorie e alla defibrillazione precoce. Le azioni messe in campo hanno preso avvio nell’anno 2022 con una campagna di raccolta fondi sono stati acquistati manichini didattici per rendere fruibili le manovre della rianimazione nelle scuole. Nei primi mesi del 2023 le attività si sono susseguite formando le nuove generazioni, infatti gli operatori della Croce Verde sono andati nelle scuole primarie e di istruzione superiore per formare studenti e corpo docente, iniziando un percorso che si ripeterà annualmente.