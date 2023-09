Dieci docenti jesini a lezione d’inglese a Malta

Sono appena rientrati i 10 docenti e le due assistenti amministrative dell’Istituto comprensivo Carlo Urbani di Jesi che hanno partecipato alla formazione in lingua inglese a Malta resa possibile grazie al programma europeo Erasmus Plus. Le lezioni, tenute da insegnanti specializzati, si sono svolte nelle aule dell’Alpha School di Saint Paul’s Bay – a nord dell’isola maltese – dove il gruppo ha anche soggiornato. Non sono mancate occasioni di socializzazione ed escursioni in loco e nelle isole dell’arcipelago. Ciò ha permesso di apprezzare le bellezze naturali e paesaggistiche, storia, cultura e gastronomia di Malta.