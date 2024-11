Dieci giorni senza impianti sportivi: "Loreto danneggiata inutilmente"

La chiusura per mancata agibilità di alcune strutture sportive di Loreto, tramite ordinanza sindacale, ha generato notevoli disagi a tutta la collettività. Sono chiusi da più di dieci giorni ormai. "Quella che stiamo vivendo è, sia dal punto di vista sportivo che sociale, una perdita grave, e continuo a ribadire il mio rammarico per una situazione che si è creata esclusivamente per strumentali questioni di natura politica e personale, che nulla hanno a che vedere con la effettiva sicurezza delle strutture, già garantita dalle precedenti ordinanze di tipo limitativo che avevo emesso a tempo debito", afferma il sindaco Moreno Pieroni. Il municipio è al lavoro, insieme con gli uffici comunali preposti, per arrivare ad una soluzione. "Contrariamente a quanto vorrebbe farci credere ora il consigliere Paolo Albanesi (che ha segnalato alla Questura), nel suo disperato tentativo di arginare le ricadute di un atto di cui scioccamente non aveva ben calcolato le conseguenze, l’agibilità di una struttura è data da tanti fattori più o meno sensibili. Nessuna delle criticità rilevate nelle nostre strutture rientra tra quelle che possono compromettere l’incolumità di chi le usa. Per questo abbiamo continuato ad utilizzarle, sia pur mettendo in atto tutte le misure necessarie a circoscrivere la portata degli elementi non ancora totalmente a norma. Una soluzione che ci ha permesso di non privare la città dei luoghi dello sport, mentre progressivamente e compatibilmente con le risorse a bilancio stavamo conducendo gli interventi necessari".