Dieci parchi intitolati a donne: c’è la Iotti

Dieci parchi intitolati a donne: ecco i nomi scelti dagli alunni delle scuole superiori. È stato approvato dalla Giunta il progetto "Le idee che cambiano le cose": avviato lo scorso marzo nelle scuole che hanno scelto dieci nomi di donne per altrettante aree verdi che non avevano un nome. Su tutto il territorio jesino, sono solo 14 su 528 le vie, le strade, le piazze, i parchi, intitolate alle donne. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di "aumentare la presenza femminile nella toponomastica cittadina al fine di restituire voce e visibilità alle donne che hanno contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società". Cinque le scuole che hanno aderito, ciascuna con due classi che hanno proposto due nomi per altrettanti aree verdi cittadine. Acquisito il parere favorevole della commissione toponomastica, sarà il prefetto ad autorizzare le intitolazioni. Solo per citarne alcune l’Iis Cuppari ha scelto di intitolare l’area verde di viale King a Nilde Iotti (1920 - 1999) e il Galilei l’area verde di via Gobetti (adiacente alla scuola) a Lise Meitner, fisica (1878 - 1968).