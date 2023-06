Dieci serate per poter fare festa in spiaggia

Saranno dieci le serate in cui si potrà fare festa in spiaggia, due le serate nel mese di giugno, tre quelle nel mese di luglio e quattro nel mese di agosto oltre a una serata nel mese di settembre. Le date dovranno essere comunicate preventivamente, con almeno 72 ore di anticipo le predette serate allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone.

I concessionari degli stabilimenti balneari possono svolgere le attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande, di intrattenimenti e le attività ludiche e sportive. Inoltre, anche nelle serate del 24 giugno, 1 e 29 luglio, 5, 14 e 26 agosto e 9 settembre l’apertura potrà essere posticipata fino alle 3. Spezzata la tradizione dello spettacolo pirotecnico, che da sempre si svolge l’ultimo giovedì del mese di agosto, saranno effettuati per la prima volta di sabato. Un modo per andare incontro anche alle esigenze delle strutture recettive, allungando così la stagione turistica.

Ed è per questo che quella sera sarà possibile allungarsi in spiaggia, ma anche dare così il modo ai bar annessi agli stabilimenti di allungare l’orario di apertura. La chiusura è fissata alle 21,30 mentre gli stabilimenti saranno come sempre stabilimenti balneari off limits dalle 24 alle 5 del mattino, mentre sarà sempre consentito percorrere la passerella per accedere alla battigia. Un modo per preservare gli stabilimenti dagli atti vandalici, ma oltre all’interdizione, molti operatori, soprattutto quelli in prossimità dei locali più frequentati, si sono organizzati con dei vigilantes privati. La chiusura della stagione balneare è fissata per il 10 settembre. Oltre alle deroghe, il lungomare di levante sarà preso d’assalto il 22 luglio, quando è in programma ‘Il nostro disco che suona’, evento organizzato durante la settimana dei festeggiamenti per i 90 anni della Rotonda a Mare. L’estate è partita da qualche giorno e non sono mancate le proteste legate ai rifiuti organici ancora presenti in prossimità delle spiagge libere: le foto sono state postate sui social network dove, oltre ai rifiuti organici si vedono anche cartacce e mozziconi di sigaretta. Nelle scorse settimane sono stati diversi anche i lamenti legati al caro ombrelloni, ma da un’indagine di Altro Consumo la spiaggia di velluto risulta una delle località balneari più economiche d’Italia.

Silvia Santarelli