Diego Franzoni ha detto no: "Perché resto a Monsano"

Al termine di una settimana di profonda riflessione, Diego Franzoni ha deciso di rimanere alla guida del Pd in consiglio comunale a Monsano: "Ancona resta la città in cui vivo e a cui sono profondamente legato – dice l’ex assessore e consigliere comunale dorico – Continuerò a impegnarmi nel sociale e a lavorare per un progetto politico di sviluppo, anche restando fuori dalle istituzioni. Ringrazio di cuore le tante persone che mi hanno sostenuto e consigliato in questi giorni, con grande affetto e lucidità. Un pensiero particolare, il più sentito, va all’amico e instancabile amministratore Stefano Foresi, che sta affrontando seri problemi di salute. A lui e alla sua famiglia il mio abbraccio più forte e sincero". Franzoni spiega i motivi che lo hanno indotto a prendere questa decisione: "Dopo alcuni giorni di riflessione, durante i quali ho ascoltato con attenzione i pareri di amici, colleghi e dirigenti di partito, ho assunto una decisione tutt’altro che semplice, da compiere con senso di responsabilità, poiché non riguarda solo me ma anche il ruolo che ricopro e gli impegni presi verso la comunità. Di fronte alla possibilità di entrare nel Consiglio comunale di Ancona, nel gruppo del Partito Democratico, oppure di continuare il mio mandato di consigliere comunale e capogruppo della lista di minoranza ‘Monsano Insieme’, ho scelto di restare a Monsano. Il mio posto nel Consiglio comunale di Ancona, inoltre, sarà assunto da un giovane di 24 anni, che avrà l’opportunità di formarsi e di portare energie nuove in un contesto politico importante".