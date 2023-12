Dietro la lite nell’officina trovate auto irregolari

Sono stati chiamati per sedare una lite in un’officina, missione effettivamente compiuta. Ma quando hanno deciso di estendere il controllo, sono riusciti a scoprire una rivendita irregolare di auto. Ha del singolare l’intervento effettuato a novembre dagli operatori della Polizia locale di Falconara e per il quale, all’esito di ulteriori approfondimenti, sono partite nei giorni scorsi delle nuove denunce. Nel caso in questione la sede effettiva del commercio era una ditta in zona industriale, il cui titolare è risultato estraneo ai fatti. Gli agenti sono dovuti intervenire per riportare la calma, dopo la segnalazione di un violento diverbio tra tre uomini, di nazionalità straniera, ed un commerciante di auto usate anch’esso straniero. Non a caso, infatti, la lite era sorta durante la trattativa per la vendita di un veicolo, oggetto di un’inserzione online pubblicata dallo straniero che risulta esercitare l’attività di compravendita di auto usate a titolo professionale. Secondo le ricostruzioni degli uomini di Palazzo Bianchi, gli acquirenti avevano già versato la caparra, ma in un secondo momento erano emerse delle incomprensioni che, in occasione della consegna del mezzo, avevano determinato il fallimento dell’operazione di acquisto e, al contempo, un autentico parapiglia. Sul posto gli agenti hanno provveduto ad identificare tutte le persone coinvolte e, seppure lo scambio fosse saltato, hanno proceduto alla verifica della regolarità dell’attività posta in essere e dei veicoli in vendita. Tant’è che all’esito delle verifiche è risultato che il venditore non era affatto in regola con le autorizzazioni amministrative, perché aveva dichiarato false informazioni nelle segnalazioni obbligatorie all’autorità. Dopo aver visto sfumare la vendita del veicolo, il rivenditore è stato anche sanzionato per 3mila euro e denunciato all’autorità giudiziaria. Nel corso degli ultimi mesi sono stati numerosi gli accertamenti compiuti dalla Polizia locale nell’ambito delle attività più o meno improvvisate di compravendita dei veicoli. Basti pensare all’intervento effettuato ad ottobre, quando gli agenti hanno scoperto un terreno agricolo trasformato in una rivendita abusiva di veicoli usati, che venivano proposti anche su internet, nei pressi del lungomare di Rocca Priora. Allora, eravamo nel mese di ottobre, erano finiti nei guai il proprietario del terreno stesso, nonché i gestori della vendita non autorizzata.

Giacomo Giampieri