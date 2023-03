Dietro le quinte del teatro Pergolesi

"Il Teatro Pergolesi tra tradizione e innovazione" se n’è discusso al circolo cittadino dove la Fondazione Pergolesi Spontini era ospite del Lions club. Presenti il direttore generale Lucia Chiatti e una delegazione della Fondazione. "È stata un’occasione – fa sapere la Fondazione Pergolesi Spontini – per raccontare un mondo che va in scena ogni giorno sotto in riflettori del Teatro Pergolesi ma anche nei laboratori sartoriali e scenografici, nella ricerca e divulgazione musicologica, nella formazione, nei progetti sociali e culturali che coinvolgono i più giovani e i disabili".