Difende la fidanzata, minorenne picchiato dal branco in piazza del Papa

Era a terra, insanguinato e inizialmente sembrava fosse stato accoltellato. "Correte, c’è un ragazzo che non dà segni di vita". Paura sabato notte in piazza del Papa per un minorenne trovato svenuto. Il giovane, un 17enne originario della Sicilia ma residente in città, sarebbe stato accerchiato e aggredito da un gruppo di ragazzi che lui avrebbe ripreso per difendere la fidanzata. Il minorenne non avrebbe gradito gli apprezzamenti e tra lui e il gruppetto è scoppiata una lite. Dalle parole sono poi arrivati agli spintoni e infine ad avere la peggio è stato proprio il giovanissimo. E’ stato preso a schiaffi e pugni e uno di questi lo ha mandato ko, con un occhio nero. Dalla piazza è stata chiamata la polizia, già in centro per dei controlli sulla movida notturna, e sul posto, attorno alle 3, sono arrivate tre pattuglie delle Volanti oltre al personale della vigilanza privata che presta sevizio in piazza. Il ragazzino piano piano si è ripreso ma ha avuto bisogno delle cure mediche perché era ferito. Per questo è stato chiamato anche il 118 che ha inviato sul posto l’automedica del Crass e l’ambulanza della Croce Rossa. Il minorenne aveva il viso tumefatto ma nessuna ferita da taglio come inizialmente sembrava. A ferirlo sono state le botte a mani nude ricevute.

Caricato a bordo dell’ambulanza ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, con a bordo anche il medico che lo ha assistito fino all’arrivo in ospedale. Le sue condizioni non erano gravi, ha riportato un politrauma ma erano necessari ulteriori accertamenti medici per l’occhio pesto. I poliziotti hanno sentito i presenti per capire bene l’accaduto e cercare di identificare gli autori della rissa che rischiano ora una denuncia. Le indagini sono ancora in corso e si farà accesso anche alle telecamere della zona per vedere se ci sono immagini utili.