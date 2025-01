Difende la ragazza: preso a pugni. Naso rotto e ha perso cinque denti

Va in discoteca con la fidanzata e per averla difesa da un giovane che la importunava nella pista da ballo rimedia un pugno in faccia che gli fa cadere cinque denti e gli rompe il naso. Vittima un 24enne di Serra de’ Conti, finito in ospedale con 30 giorni di prognosi. Il picchiatore è a processo per lesioni aggravate. E’ un anconetano di 22 anni, difeso dall’avvocato Emanuele Senesi. L’aggressione è avvenuta la notte del 5 giugno del 2022, al Mamamia. La vittima, parte civile con l’avvocato Fulvia Bravi, era sotto il tendone della pista da ballo. Con lui c’erano la fidanzata e una coppia di amici. Stavano ballando quando il 22enne si sarebbe avvicinato da dietro alla sua fidanzata. L’avrebbe abbracciata e continuato a ballare con lei. La ragazza però non voleva e lo avrebbe allontanato per ben due volte senza ottenere risultato. Puntualmente l’imputato tornava a infastidirla. A quel punto è intervenuto il fidanzato. "Smettila e allontanati", gli avrebbe detto con tutta calma. Il 22enne lo avrebbe colpito violentemente con un pugno sul viso tanto da farlo cadere a terra mezzo tramortito. Gli amici e la fidanzata lo hanno soccorso mentre i buttafuori facevano allontanare l’anconetano. Nel colpirlo gli avrebbe preso anche gli occhiali. Il 24enne è stato portato in pronto soccorso. Ha sporto denuncia alla polizia. Ieri la vittima ha testimoniato in tribunale. Sentiti come testimoni dell’accusa anche la sua fidanzata di allora, ormai ex, che ha riconosciuto l’aggressore.

ma. ver.