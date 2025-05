"Difendere chi siamo", Fusaro sul palco dello Sperimentale

Torna con uno dei suoi protagonisti più attesi la rassegna ‘Le Parole della Filosofia’, inserita nell’ambito del ‘Festival del Pensiero plurale’. E’ Diego Fusaro, che questa sera (ore 21) sarà al Teatro Sperimentale per proporre al pubblico un intervento dal titolo ‘Difendere chi siamo: identità e differenze’.

Volto noto anche al grande pubblico per la sua partecipazione a numerose trasmissioni televisive, oltre che per i suoi articoli su quotidiani e riviste, nelle sue pubblicazioni Fusaro ha trattato del pensiero di Marx nell’ottica dell’idealismo tedesco, accostando alla critica del sistema capitalistico elementi tratti dalla tradizione comunitarista e sovranista. Studioso di Fichte, Giovanni Gentile e Antonio Gramsci, Fusaro ha alle spalle anche una intensa attività politica, iniziata in Sicilia nel 2017, e proseguita, tra l’altro, con la fondazione, insieme a Francesco Toscano, del partito di orientamento sovranista e populista Vox Italia, e con l’appartenenza ad Ancora Italia per la Sovranità Democratica.

La sua ultima opera è ‘Marx a Wall Street. Il capitalismo finanziario e le sue truffe’.

Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/festival-del-pensiero-plurale-2025-le-parole-della-filosofia-tickets-1334962271089?aff=oddtdtcreator.