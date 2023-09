Difesa costa, le scogliere davanti all’ex Montedison

Difesa della costa, le scogliere nel tratto di Falconara saranno realizzate davanti alla ex Montedison.

È quanto emerso nella conferenza stampa di mercoledì, in cui sono stati presentati anche gli interventi per Montemarciano nell’ambito di un progetto complessivo di 17 milioni di euro. Le operazioni, che inizieranno nei primi mesi del 2024, partiranno proprio dalla costa antistante il territorio di Falconara, in particolare davanti alla ex Montedison, con la realizzazione di sei scogliere a pettine della lunghezza di 100 metri ciascuna, emerse per 1,5 metri sul livello del mare.

"È un intervento atteso da tempo – ha dichiarato il sindaco Stefania Signorini – che permetterà di completare la difesa di tutta la costa falconarese. La spiaggia che sarà recuperata grazie a questa opera permetterà di realizzare un progetto molto importante, quello di un collegamento diretto tra i litorali di Falconara e Marina di Montemarciano, con la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili".

Un altro aspetto importante è lo scavo dell’alveo del fiume Esino, che interesserà un tratto di 15 chilometri dalla foce (da Jesi a Falconara), dato che il materiale ghiaioso per il ripascimento della spiaggia di Marina di Montemarciano verrà prelevato proprio dal fiume, dove è stata accertata la presenza di un sovralluvionamento.

"Questo – ha aggiunto il sindaco – permetterà di mettere in sicurezza il territorio anche dal rischio di esondazioni".

Signorini ha ringraziato il Provveditorato delle opere pubbliche - autore del progetto -, la Regione Marche e Rete Ferroviaria Italiana, che insieme allo Stato hanno finanziato gli interventi. "Un grazie particolare – ha aggiunto – va al presidente Francesco Acquaroli, alla Giunta regionale e all’assessore Stefano Aguzzi per un progetto assolutamente innovativo che agisce su più fronti, perché mette in sicurezza la costa e il fiume".