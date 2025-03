Difesa da registrare. La Samb senza i tifosi

Mentre Ancona festeggia i suoi centoventi anni di storia la squadra prepara la prossima sfida alla Samb. Come era già chiaro dai giorni scorsi, niente tifosi ospiti domenica al Del Conero. Il divieto di trasferta che s’era abbattuto all’andata sulla tifoseria anconetana stavolta ferma i rossoblù: il prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, infatti, "ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo". Il provvedimento è stato adottato "in considerazione di preminenti ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica attesa la sempre più accesa rivalità tra le tifoserie interessate, alla luce delle indicazioni fornite dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive".

Intanto la conferenza stampa in cui la Ssc Ancona avrebbe dovuto ufficializzare le iniziative per le centoventi candeline è slittata da ieri mattina a domani a causa dell’indisponibilità del vicepresidente Egidi. Ieri, però, Ancona ha festeggiato ugualmente, con un lungo amarcord andato in onda su Radio Tua per la puntata speciale di Punto Biancorosso di ieri, in cui sono intervenuti tantissimi ospiti e protagonisti di ieri e di oggi, ma anche con la festa organizzata dalla Curva Nord che per l’occasione si radunerà, almeno inizialmente, nella propria sede alle Grazie.

Domani mattina, dunque, la società dovrebbe alzare il velo su alcune iniziative, tra cui la maglia speciale dedicata ai centoventi anni e realizzata in collaborazione con la Ready, sponsor tecnico biancorosso. Compleanno e iniziative che non distolgono l’attenzione di Alluci e compagni dalla prossima partita con la Sambenedettese, un derby d’eccezione e una sfida alla capolista che hanno il significato di un’intera stagione. Contro la squadra che sta dominando il campionato da mesi l’Ancona è chiamata a mettere da parte le proprie fragilità e ritrovare prima di tutto quella compattezza difensiva che aveva caratterizzato il suo cammino fino a poco tempo fa. Mancheranno all’appello l’infortunato Boccardi e lo squalificato Rovinelli.

Dunque scelte abbastanza obbligate per Gadda, almeno in difesa, dove toccherà a Niccolò Bellucci il ruolo di braccetto destro nella difesa a tre. Per il resto è certo il rientro di capitan Alluci a centrocampo, così come l’impiego in attacco di Martiniello, sempre più bomber di questa squadra dopo il decimo sigillo stagionale realizzato – purtroppo inutilmente – domenica scorsa.

Giuseppe Poli