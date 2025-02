Difesa Legittima Sicura: incontro con gli studenti

L’educazione alla legalità passa anche per un corretto approccio al tema del diritto di difesa. Nel momento in cui temi come la lotta contro la violenza sulle donne o il bullismo sono sempre purtroppo di moda, nasce la necessità di lavorare professionalmente su eventi e iniziative formative che coinvolgano, fin dal percorso scolastico, i giovani. Parte domai il progetto nelle scuole di Difesa Legittima Sicura che, ormai da anni, è patrocinato dall’Unione dei Comuni "Terre della Marca Senone" e, quest’anno, dall’Ambito Territoriale Sociale 8.

Emblematico il titolo: "Il diritto di difesa nell’ambito dell’educazione alla legalità". Di fronte agli studenti degli Istituti "Corinaldesi", "Padovano" e "Panzini", il coordinatore nazionale di Dls, Avvocato Roberto Paradisi, affiancato dalla testimonial del progetto Lucia Morico (medaglia olimpica di judo) affronterà la delicata questione della reazione difensiva nel nostro ordinamento nell’ambito di una più generale educazione alla legalità. Un progetto che prevede sia una parte teorica e formativa di approfondimento giuridico sia una parte più prettamente tecnica con un corso di difesa personale base nella legalità che si terrà direttamente nelle scuole "Corinaldesi" e "Padovano", a cura della scuola di ju jitsu di Senigallia "Ludi e Victoria".