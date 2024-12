Difesa personale, corso per le donne

È in partenza ad anno nuovo il corso gratuito di difesa personale rivolto alle donne, organizzato dal Comune di Falconara in collaborazione con il maestro Luca Matteucci della Tiger Touch Team Academy. Il ciclo di lezioni sarà incentrato sulle tecniche delle arti marziali del sud est asiatico, unite ad una particolare attenzione per gli aspetti psicologici che entrano in gioco in caso di aggressione e, in generale, quando una donna si trova nella condizione di doversi difendere. Si svolgerà nella palestra della scuola Aldo Moro di via Palombina Vecchia: i locali saranno disponibili nelle serate di martedì e giovedì, ma sarà la maggioranza delle iscritte a scegliere uno dei due giorni. Il corso si articolerà in quattro lezioni di circa due ore ciascuna. Si partirà con un incontro teorico, che prenderà in considerazione gli aspetti psicologici e le tecniche per affrontare la paura. Per l’assessore alle Pari opportunità Ilenia Orologio, si tratta di un corso che "oltre all’autodifesa, aiuta le donne a condividere, confrontarsi e a ricevere sostegno per poter affrontare situazioni di difficoltà". A gennaio lo start del progetto, dopo la pausa forzata per il Covid.