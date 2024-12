Diffamazione su Facebook: prosciolto 86enne per commento a Chiara Cercaci

Si era sentita offesa quando un cittadino aveva commentato un suo posto Facebook dove si mostrava contraria alle restrizioni governative in tempo di pandemia e Covid-19. Era ottobre del 2020. Il commento sotto la bacheca della consigliera comunale di Fdi Chiara Cercaci era stato questo: "Sei proprio una scema, se preferisci morire scegli una morte che non contagino le persone intelligenti, capito stupidella". A farlo era stato un 86enne di Cupramontana che si è ritrovato a processo per diffamazione.

L’anziano aveva criticato la consigliera, che si è costituita parte civile nel procedimento con l’avvocato Daniele Massacesi (chiedeva 5mila euro di risarcimento di danni morali), che gli aveva anche risposto definendolo "saputello dei miei stivali".

Ieri la giudice Francesca Pizii ha prosciolto l’imputato, difeso dall’avvocato Daniela Ciattaglia, con un non luogo a procedere perché il fatto è stato ritenuto marginale e l’86enne si era anche scusato con una lettera.

L’udienza è stata molto dibattuta perché la difesa ha portato a smontare il reato contestato, ipotizzando più un caso di ingiuria che però è depenalizzato.