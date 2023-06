Diffamò l’avvocato Paradisi, in Appello confermata la condanna

La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di G.P., attivista di "Arvultura" che aveva diffamato, con un post pubblicato su Facebook, l’allora consigliere e avvocato Roberto Paradisi (nella foto), accusato di aver chiesto le dimissioni dell’allora assessore Carlo Girolametti (molto vicino all’area estrema dei no-global) che aveva partecipato a una manifestazione estremista. L’esponente di Forza Italia-Civici per le Marche non aveva tollerato le espressioni fortemente ingiuriose e lesive della propria immagine, anche professionale, utilizzate dall’attivista politico nel post, attivista che si era peraltro professato innocente sostenendo (tesi ritenuta inverosimile dai magistrati) che qualcuno del suo stesso circolo politico aveva acceduto al suo profilo facebook. Così il tribunale penale, all’esito dell’istruttoria, aveva condannato l’imputato a 800 euro di multa, tremila euro di risarcimento danni (ma solo quale acconto "provvisionale") ed oltre tremila euro di spese legali. Pronuncia ieri confermata dalla Corte di Appello che ha ulteriormente condannato G.P. a rifondere le spese legali per l’appello quantificate in 900 euro oltre accessori di legge. "Il risarcimento sarà devoluto in favore della pratica sportiva delle famiglie meno abbienti".