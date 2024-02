Differenziata, l’assessora Glorio:: "Pesatura sì, ma senza multe"

Ci sono dubbi e perplessità sul nuovo sistema di controllo elettronico dei conferimenti a Osimo. C’è chi, tra i residenti del centro storico, teme multe qualora l’indifferenziata non venga gettata correttamente. L’assessore all’Ambiente Michela Glorio chiarisce: "Siamo il primo Comune della regione sopra i 30mila abitanti ad aver raggiunto una percentuale così importante, 76.6 di differenziata. Nel 2008 è stata introdotta la raccolta differenziata in tutta Osimo, nel 2016 quella spinta (il vetro e l’umido). Poi abbiamo aperto il centro del riuso che ha permesso di non far finire tanti articoli in discarica. Ora la tariffazione puntuale in centro: peseremo il grigio (secco residuo indifferenziato) ma ciò non significa che ci sarà un incremento di costi o sanzioni, la pesatura servirà solo per capire quanto grigio producono ancora i residenti e cercare di migliorare". "Differenzia con stile! Meno grigio, più colore", è lo slogan della campagna promozionale con cui l’amministrazione comunale, in collaborazione con Astea, sta lanciando il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti.