Differenziata record, ora i cassonetti intelligenti

La percentuale dell’anno 2023 di raccolta differenziata a Osimo si attesta al 76 per cento, tra i migliori risultati della provincia per i Comuni sopra i 30mila abitanti. Il 2023 è stato l’anno della realizzazione della gara per la fornitura dei "cassonetti intelligenti" per le 52 isole di prossimità presenti in centro storico, grazie a un contributo regionale di 450mila euro.

Il sistema di raccolta del rifiuto prevede cassonetti dotati di microchip che registrano il conferimento riconoscendo la tessera usata dall’utente come una sorta di chiave elettronica personale. "A dicembre abbiamo provveduto a posizionare i nuovi cassonetti, tranne per il grigio che installeremo per la fine di gennaio", dice l’assessore all’Ambiente Michela Glorio. Sono previsti tre incontri pubblici per distribuire le tessere e spiegare il funzionamento del sistema.

Il primo stasera alle 21 in Comune per la consegna, agli utenti del centro storico, delle nuove tessere fisiche o virtuali per il riciclo del secco. Da febbraio, infatti, prenderà avvio appunto la tariffazione puntuale con il nuovo sistema. Si tratta di una sperimentazione, per circa 1500 utenze Tari, propedeutica all’introduzione di quella tariffa. Ogni utente sarà dotato di una tessera, fisica o digitale (scaricabile tramite app da cellulare) attraverso la quale potrà aprire il contenitore del secco nelle isole di prossimità dove saranno presenti nuovi cassonetti intelligenti (integrati nella forma e nei colori al contesto architettonico urbano) con cover metalliche di colore grigio, un’icona stilizzata nell’anta frontale e la scritta della tipologia di rifiuto da conferire. Gli altri due appuntamenti sono giovedì 18 alle 21 alle grotte del Cantinone e l’1 febbraio, stessa ora, al teatro La Nuova fenice.

Nel centro storico le utenze domestiche che conferiscono indifferenziato pesano per il 9,67 per cento mentre per le utenze non domestiche il 14,37 per cento rispetto alla totalità del territorio. "Ogni osimano produce all’anno 550 chili di rifiuti, la media nazionale si ferma a 502". Nel contempo il centro del riuso conferma il suo trend positivo con incrementi percentuali significativi nel 2023 rispetto al 2022: duemila e 941 infatti sono stati gli utenti che hanno conferito prodotti nel 2023 rispetto ai duemila e 277 del 2022 (più 30 per cento) e tremila e 628 sono coloro che hanno prelevato prodotti usati ma funzionanti rispetto ai duemila e 955 del 2022 (più 22 per cento).

Il numero di pezzi in entrata e in uscita è, anch’esso, aumentato del 22 per cento. Quasi completa da ultimo l’aderenza ai criteri e principi che regolano il riconoscimento "Plastic free" tanto ambito dai Comuni in zona e che il Comune sta per ottenere.

Silvia Santini