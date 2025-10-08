"Digitale e trasparenza le armi per prevenire la corruzione"

La corruzione si combatte investendo sulla prevenzione, non solo sulla repressione. E la digitalizzazione può diventare un’arma decisiva per garantire trasparenza ed efficienza. È il messaggio lanciato da Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, durante il convegno "La legalità economico-finanziaria fra etica e mercato" che si è svolto ieri alla facoltà di Economia, organizzato dall’Univpm insieme a Oled e Dima. "Vediamo solo la punta dell’iceberg, quello che emerge dall’attività di contrasto – ha spiegato Giuseppe Busia –. Ma la massa resta sotto l’acqua. L’elemento più prezioso è lavorare sulla prevenzione". Le regole "non servono solo a evitare i mali, ma devono garantire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa". Al centro della sua visione, la digitalizzazione: "Dobbiamo investire maggiormente nel digitale. È indispensabile avere a disposizione una banca dati per fare economie di scala e dare molto di più ai cittadini. Bisogna investire nelle competenze, questa è la chiave di volta per evitare i danni ingentissimi provenienti dalla corruzione". Segnali incoraggianti dall’ultima indagine Istat, di cui il presidente Francesco Chelli, ha riportato alcuni dati: le richieste di denaro, favori o regali ricevute dalle famiglie sono calate dal 2,7% all’1,3% nel triennio 2022-2023 rispetto al 2015-2016. Nel corso della vita, però, il 5,4% delle famiglie ha ricevuto richieste in cambio di agevolazioni. Il Centro Italia si conferma l’area più esposta (6,8%). "La cooperazione interistituzionale è la chiave per valorizzare e integrare diverse competenze – ha sottolineato Francesco Chelli –, per rafforzare la capacità di controllare il fenomeno corruttivo attraverso strumenti affidabili, comparabili e replicabili". "La legalità economico-finanziaria promuove concorrenza, trasparenza e sostenibilità sociale – ha rimarcato il generale Nicola Altiero, comandante regionale della Guardia di Finanza –. L’educazione alla legalità è fondamentale per creare cittadini consapevoli". "La legalità non basta se è solo formale. Occorre un ancoraggio forte all’etica pubblica, condivisa, che dia sostanza al rispetto delle norme, alimentando fiducia e competitività" ha illustrato a sua volta Monica De Angelis, presidente dell’osservatorio sulla legalità economico finanziaria.