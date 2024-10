"Dimissioni prevedibili quelle di Morricone"

"Le dimissioni dal Cda della socia Federica Morricone erano prevedibili in questo particolare periodo che la cooperativa sta attraversando". Non si scompone troppo per il nuovo colpo di scena alla Moncaro, la sua presidente Donatella Manetti che spiega al Carlino: "La Morricone oltrechè socia finanziatrice ha in sospeso con Moncaro una vendita non portata a termine (la sua cantina abruzzese Villa Medoro, ndr), vicenda ormai conosciuta da tutti, la quale deve essere affrontata nei termini che i personaggi preposti dal tribunale e il pool di advisor finanziari e legali valuteranno più opportuni". Il tribunale di Ancona ha concesso fino a mercoledì prossimo di tempo per presentare il piano di concordato, ma probabilmente sarà chiesta al tribunale una proroga. Per la Morricone non essendosi conclusa la vendita della sua cantina non si sarebbero "sviluppate le strategie aziendali promesse dall’acquirente" e cioè Moncaro che ha versato 6 milioni di euro per la causa. Lei che da oltre un anno era nel Cda Moncaro si ritiene quindi parte lesa e sostiene le siano state "celate le reali condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società promittente acquirente (Moncaro, ndr)".

