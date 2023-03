Tetraplegico dopo una caduta: Dimitri Santarelli ha bisogno di un’auto per riabbracciare la mamma

Dimitri Santarelli, 21 anni

Ancona, 2 marzo 2023 – La vita di Dimitri Santarelli, è cambiata a 14 anni, quasi sette anni fa, esattamente il 13 maggio del 2016. Un incidente con la bici mentre si trovava con un amico a Salonicco, la città greca dove la sua famiglia viveva, sebbene il padre, Simone, sia originario di Falconara. Mancavano otto giorni al compimento dei suoi 15 anni quando Dimitri, con un suo amico, scendeva a scapicollo, con una specie di mountain bike, da una collina di Serres, in Tessalonica. Voleva provare a imitare suo padre che aveva fatto downhill. Il destino lo ha fermato contro un albero e si è procurato una lesione alla seconda vertebra cervicale. La conseguenza è stata la più drammatica possibile: una grave tetraplegia. Da quel giorno la vita di un adolescente è diventata una vera e propria battaglia per la vita, battaglia che ha portato anche tante piccole vittorie. Oggi Dimitri ha 21 anni, è un gigante alto quasi 2 metri e in carrozzina pesa 220kg. Ha una brillante intelligenza, oltre che un grande cuore, che lo hanno motivato ad iscriversi alla facoltà di Ingegneria dell’università Poliecnica delle Marche, per poter realizzare almeno uno dei due suoi sogni:...