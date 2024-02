"Dimore", una mostra per Uncini con le opere della sua poetica

E’ dedicata al fabrianese Giuseppe Uncini la nuova mostra della Galleria d’Arte Puccini di Ancona. ‘Dimore’, questo il titolo, sarà inaugurata oggi alle 17.30 nello spazio espositivo in via Matteotti 31/A. L’intervento critico è di Bruno Ceci. La personale rientra nel più ampio progetto ‘Aspetti dei linguaggi espressivi dell’arte contemporanea’, una serie di mostre a cura dell’Amia (Associazione Marchigiana Iniziative Artistiche) che si pone come un’articolata riflessione storico - critica delle differenti modalità espressive di artisti italiani, anche marchigiani, storici protagonisti dell’arte italiana del secondo Novecento. Dopo la monografica inaugurale dedicata a Gino De Dominicis e le mostre sulla collezione di Armando Ginesi e sull’opera di Sirio Bellucci, ora tocca a un altro marchigiano protagonista dell’arte contemporanea del secondo Novecento. Sono esposte 4 opere esemplari della poetica di Uncini relative al periodo della serie delle ‘Dimore’, presentata con una sala personale nel Padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 1984: tre grandi opere (due acquarelli su carta del 1985 e 1986), un’imponente scultura a parete in cemento, pigmenti e laminato legno (1986) e una preziosissima sculturina in marmo del 1983, per una sintesi quasi minimalista ma efficace ed esemplare di un aspetto dell’opera del maestro. La mostra propone un ambito della ricerca del percorso artistico di Uncini, che rivela l’espressione privilegiata di un esercizio grafico (praticato fin dagli esordi di litografo), poi affidato all’esito progettuale delle sue composizioni scultoree, quando lascia entrare nel suo orizzonte plastico metalli, ferro e cemento e realizza opere come i Cementarmati o i Ferrocementi, dove il cemento, levigato fino a perdere ogni riferimento materico, lascia spazio a lamiere di metallo e a tondini di ferro, che si fanno linea di continuità fra esterno e parti interne. Nei lavori di Uncini, scrive Giovanni Maria Accame "è evidente la ricerca geometrico - spaziale che pone in primo piano il principio costruttivo e architettonico, dove la materia non è più metafora di una condizione esistenziale, ma diventando ricettiva alle stimolazioni esterne e confrontandosi con la realtà storica si presenta come materiale". La mostra, organizzata con la partecipazione della Regione e in collaborazione con l’Archivio Giuseppe Uncini di Roma, sarà visitabile fino al 23 marzo (dal mercoledì al sabato ore 17-19.30).