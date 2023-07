"Dimostrato che l’indagine non si doveva proprio fare"

Tensione altissima fino al pronunciamento della sentenza: che è stata per tutti di assoluzione. "Ci aspettavamo un’assoluzione - dice l’avvocato Stacchiotti, legale del sindaco Daniele Silvetti -. Sono passati tanti anni, abbiamo depositato tantissimi documenti. Era stato tutto vagliato dalla Corte dei Conti poi e tre volte era già stato assolto. Ci dispiace essere arrivati così lunghi dopo tanti anni di sofferenza per tutti quanti gli indagati, imputati, che oggi si sono visti assolti dopo un processo che è stato veramente eterno, durato più di dieci anni". C’è stata tanta tensione, qualcuno ha versato anche delle lacrime, pensato alle proprie famiglie. "Per la prima volta qui nelle Marche – continua l’avvocato – in un processo simile sono stati indagati tutti quanti i consiglieri regionali. Siamo partiti con l’intero consiglio sotto processo e mano a mano che si andava avanti con gli anni ci sono stati dei giudizi abbreviati, delle assoluzioni in Corte d’Appello e oggi si è chiuso tutto con la dimostrazione che di fatto questa indagine probabilmente non doveva neanche partire, così come si è portata avanti". Con Silvetti il legale si è sentito subito tramite messaggio ieri sera dopo le 20: "Mi sono sentito immediatamente con il collega, è molto contento. Sono felice per lui perché adesso potrà pensare a governare la città in maniera serena e tranquilla. Il primo commento è stato ‘Finalmente, questo processo è finito’. Ripeto, l’essere stato stato assolto tre volte dalla Corte dei Conti ci avrebbe dovuto portar fuori da questo processo già anni fa e questo non è avvenuto. E’ proprio questo il rammarico che ha Daniele e che abbiamo tutti quanti noi difensori che ci siamo visti dentro questo procedimento per così tanti anni".

Sereno si è detto il sindaco di Loreto Moreno Pieroni, che ieri, due minuti dopo aver saputo dell’assoluzione, ha detto: "Sono passati ben undici anni. Il processo è stato davvero importante. La legge Severino era uno dei problemi più grandi. Oggi ringrazio tutti, i giudici, per aver reso giustizia, gli avvocati per il lavoro certosino fatto, le documentazioni portate fino alla fine, un lavoro straordinario davvero. Quello che è stato deciso significa che c’è una giustizia oltre le Procure. Mi sento di aggiungere in questo momento che, oltre che la serenità che c’è, la stessa di ieri per quanto mi riguarda, adesso è arrivato anche il riconoscimento giuridico che mi aspettavo e che serviva".