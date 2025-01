Dimostrazione della carta fatta a mano: il Comune cerca degli operatori

Il Comune di Fabriano ricerca operatori specializzati per il servizio di dimostrazione della carta fatta a mano nello storico Museo della Carta e della Filigrana per il periodo dal primo febbraio al 15 ottobre. Tra i requisiti principali l’esperienza triennale nell’organizzazione di laboratori didattici sulla produzione della carta e la capacità di illustrare e coinvolgere il pubblico, dai turisti agli studiosi, nelle tecniche artigianali medievali. Il termine per l’invio delle candidature è il 20 tramite pec a protocollo@pec.comune.fabriano.an.it.